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力旺第1季 EPS 6.18元 同期新高

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

半導體矽智財力旺（3529）昨（30）日公布今年第1季財報，營業利益5.22億元 季減8%，年增24%；歸屬母公司淨利4.61億元，季減10%，年增7%；為同期新高，每股純益6.18元。力旺預計將於5月9日舉行法說會，釋出最新營運展望。

力旺去年迎來營收、獲利雙創新高的一年，董事長徐清祥在近期法說會中表示，受惠邊緣運算與AI技術需求提升，帶動公司IP授權需求持續增長，今年還有持續累積的設計定案數和新製程平台，預計IP授權金與權利金將持續成長。看好公司正處於多年的成長循環，各項技術都加速導入AI應用，樂觀看待後市。

徐清祥看好，未來AI將進入邊緣運算應用階段，力旺的OTP、MTP到Security等IP，都能提高晶片效能和安全性，但成本更好，吸引邊緣運算功耗、效能、成本及安全性的客戶導入。

AI 力旺 法說會

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