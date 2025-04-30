中裕結盟美企 簽 CDMO

中裕（4147）昨（30）日宣布，與美國客戶簽訂CDMO委託生產製造服務合約。中裕表示，此為中裕首次海外客戶委託案件，雙方將於正式合約簽署後，啟動技術移轉，進行分析測試和相關生產製造，能為營運增添成長動能。

對於中裕接獲美方生物藥代工合約，中裕新藥執行長張金明表示，相關商業條件因雙方契約具保密約定故不予以揭露。技術能力而言，張金明表示，中裕竹北蛋白質抗體藥物廠具備先進設備與充足的產能配備，配置數個50至2,000升生物反應器以提供臨床及商業用藥生產需求，亦成功完成多批抗體藥物生產。

中裕竹北廠於2022年與2023年通過美國FDA查驗且無任何缺失，足以說明公司具備為客戶提供製程開發、技轉放大、GMP批次生產等各項服務之堅實能力。