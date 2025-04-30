東哥遊艇擬配現金5元

豪華遊艇製造商東哥（8478）昨（30）日董事會通過去年股利配發案，擬配發每股現金股息5元，以收盤價142元估算，現金殖利率為3.5%。展望今年，該公司正持續推進產品開發及營運策略優化，可為獲利加持。

東哥去年營運主要受到產能調配影響生產排程，加上自第4季起進一步調整多元化銷售通路策略，導致銷售時點遞延，波及整體表現，全年稅後純益9.38億元，年減54.9%，每股稅後純益為10.37元。

東哥指出，面對當前地緣政治不確定性風險，全球經濟景氣充滿挑戰。該公司雖因通路模式調整，影響短期營運，但為維持品牌優勢及確保長期穩健成長，將持續推進產品開發及營運策略優化，並隨外部環境變化動態調整因應措施，降低營運風險。