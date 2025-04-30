盛弘採購服務優勢浮現

盛弘（8403）昨（30）日召開法人說明會，總經理劉慶文表示，集團已建構醫療產業數位轉型與健康照護的生態系統，將AI導入健康照護產業，整合集團優勢響應政策目標。

同時，今年「好鄰居藥業聯盟」也提供近4,000家診所藥品聯合採購服務，並與敏盛醫院體系統一採購藥品，預期採購量體優勢將逐漸浮現。

盛弘集團投入大健康生態系並導入智慧化的成果正逐漸顯現，在本業醫療核心業務穩健發展之下，旗下子公司重點業務開始貢獻轉投資收益，2024年營收43.26億元、營業利益1.78億元、稅後純益2億元，分別成長了11.68%、49.87%、60.65%，每股純益1.53元。顯見大健康生態系已逐一步入回收期，使獲利成長幅度遠優於營收增幅。今年第1季營收10.48億元，較去年同期成長7.78%，並創下歷年同期新高，營運穩健攀升。

劉慶文表示，2025年營運重點將持續加強各事業機構的專業能量與經營綜效，尤其運用AI貫穿看診前、中、後的智慧醫療一條龍，涵蓋個人化健檢、基層診所、銀髮住宅、社區藥局、智慧運動飲食等，結合AI提供精準、個人化服務。