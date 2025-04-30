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統一超第1季每股賺2.79元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

統一超（2912）昨（30）日發布2025年第1季財報，首季稅後純益28.9億元，年減1.7%，每股純益（EPS）2.79元。

統一超今年首季營收創新高，不過獲利卻呈現年減，該公司表示，為了使集團營運穩健成長，今年以來持續優化數位布局、物流建置與海外展店，以致投資成本較高，獲利較去年同期衰退1.7%。

然而，在台灣7-ELEVEN及轉投資事業共同挹注下，包含菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、統一精工、悠旅生活(星巴克)等，統一超商2025年度首季合併營收為846.4億元，年增4.4%，創歷史同期新高。

統一超表示，台灣7-ELEVEN將持續透過線上線下多元服務管道滿足各種生活消費場景，串聯線上線下豐富銷售管道，深耕OPENPOINT點數生態圈，鮮食、CITY系列飲品、飲料、甜點及零食等均表現亮眼，有效挹注營收。

統一超指出，台灣7-ELEVEN將持續滿足1,850萬會員多元生活需求，藉由「會員」、「點數」、「支付」三策略，其中，數位生活服務平台uniopen不定期推出活動，滿足會員的食衣住行育樂需求，會員貢獻穩健成長。

搶攻茶飲商機，台灣7-ELEVEN期望打造全台最密集的飲品服務平台，近期深耕CITY系列咖啡與茶飲品牌，類別業績穩定成長近一成。

邁入第2季，統一超表示，台灣7-ELEVEN掌握清明、端午連假、媽祖遶境、母親節等商機，更首度推出「OPEN! PRIMA會員訂閱制」消費快速集點與多元品牌優惠等，升級會員購物體驗，線上線下持續提供豐富優質的商品服務體驗，架構超越消費者期待的生活型服務平台。

消費 營收

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統一超財報／首季 EPS 2.79元 持續優化數位、物流與展店

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