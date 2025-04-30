瑞昱第1季 EPS 9.28元 攀三年高點

瑞昱（2379）昨（30）日召開法說會，公布首季季稅後純益47.62億元，攀上近12季高點，並較前一季大增四成，年增52%，每股純益9.28元。

展望後市，瑞昱表示，部分客戶預期會持續回補庫存，將密切關注市場動態變化，調整產品組合，強化PC、通訊、車用等多元應用晶片布局，推動AI應用產品成長，預估本季營運持穩。

瑞昱認為，雖然市場對連網性能更佳先進晶片與AI應用需求仍在，但由於不確定性仍高，下半年需求能見度有限，仍維持全年營運穩健成長目標。

瑞昱首季PC營收占比達36%，非PC則為64%。瑞昱指出，受客戶策略性備貨庫存驅動，首季PC相關產品線表現優於公司平均，但受關稅、總體經濟風險影響，加上庫存正常化後，需求可能回落，全年PC產品線展望仍存在不確定性。

WiFi晶片方面，瑞昱估計，2025年WiFi 7晶片在PC中的滲透率將超過10%，2026年甚至可望超過20%。

瑞昱指出，消費性電子市場與通訊市場首季表現穩健，但企業端對2025年展望趨保守，主要受貿易政策變數增加影響。

其他領域方面，瑞昱評估，10G PON導入計劃、企業用Switch和AI應用領域表現都不錯，隨著大陸新能源車推動進階先進駕駛輔助系統（ADAS），將帶動車用乙太網路晶片需求，其未來成長幅度可望優於公司平均，後續動能仍需關注關稅變化對車市的潛在影響。

談及川普關稅戰影響，黃依瑋指出，為因應關稅的不確定性，已觀察到一些主要客戶採取重整供應鏈等策略性措施，將出口至美國的製造業務，轉移至受關稅影響較小的國家，並延後非關鍵性專案，而中國大陸企業則優先向本地供應商採購。

瑞昱首季合併營收350.22億元，季增32.9%，年增36.7%；毛利率51.6%，季增3.3個百分點，年增13個百分點；營益率14%，季增3.1個百分點，年增3.3個百分點。

瑞昱分析，首季獲利成長，主要受惠產品組合優化，及客戶因應關稅等不確定因素影響，加速回補庫存。其中，庫存周轉天數為75天，較去年第4季下降19天，顯示通路端庫存維持健康水位。