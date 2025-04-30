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致茂第1季 EPS 5.03元 獲利倍增

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

致茂（2360）昨（30）日召開法說會，公布首季淨利21.6億元，季增40%，年增1.21倍，為歷史次高，每股純益（EPS）5.03元。法人預估，依據致茂釋出展望，上半年獲利有機會賺贏去年全年。

展望未來，致茂提到，雖然大環境有關稅變數，但是半導體市場需求展望未變且保持樂觀。致茂強調，公司維持正面樂觀看待第2季表現。

致茂2025年第1季營收68.6億，季成長14%，年增長55%。致茂說明，首季量測及自動化檢測設備季增31%，年增32%，半導體／Photonics測試解決方案季增25%，年增1.18倍，扮演成長主要引擎。

致茂先前預期，2025年主要成長動能來自半導體及Photonics測試解決方案。客戶認證過之先進封裝應用之Metrology設備將於2025年起逐季挹注營收，公司強調相關展望並未改變。

半導體 營收 致茂

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