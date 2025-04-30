敦陽科第1季 EPS 2.24元 順達1.07元
資訊系統整合商敦陽科（2480）昨（30）日公布首季財報，隨著投入AI等高附加價值市場效益顯現，單季稅後純益2.38億元，創新高，季增13.3%，年增15.53%，每股純益2.24元。
敦陽科首季毛利率25.07%，季增1.67個百分點，年減0.43個百分點；營益率12.72%，季增1.12個百分點，年增0.18個百分點。
敦陽科積極發展策略性產品，投入資安、網路服務及整合應用、AI等高附加價值市場。敦陽科看好，今年深度學習、機器人等AI應用為發展重點，可望推升輝達AI代工服務需求提升。
電池模組廠順達（3211）昨（30）日公布首季財報，受惠產品組合優化，單季毛利率、營益率「雙率雙增」，每股純益1.07元。
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