信邦第1季 EPS 3.85元 華擎3.58元
信邦（3023）昨（30）日公布首季稅後純益9.24億元，創同期新高，季增26.12%，年增1.41%，每股純益3.85元。
信邦表示，受美國關稅政策不確定性影響，導致出貨時間遞延，惟客戶並未修正訂單，短期內或許對該公司營收表現產生影響，一旦關稅政策明朗化，客戶將恢復正常拉貨。
板卡廠華擎（3515）昨（30）日公布首季稅後純益4.42億元，為2022年第2季以來新高，季增7.28%，年增43.5%，每股純益3.58元。
展望後市，華擎總經理許隆倫在股東會營運報告書中指出，今年全球將面臨關稅戰及地緣政治風險加劇影響，考驗公司產能配置、靈活應變的解決能力，預期高階AI伺服器業務仍是推動營運成長的關鍵。
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