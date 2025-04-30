快訊

涉吸金逃亡加拿大7年 「貴婦奈奈」今晨押解返台畫面曝

今雲增北部略降溫 吳德榮：下周二梅雨季首波鋒面到

信邦第1季 EPS 3.85元 華擎3.58元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

信邦（3023）昨（30）日公布首季稅後純益9.24億元，創同期新高，季增26.12%，年增1.41%，每股純益3.85元。

信邦表示，受美國關稅政策不確定性影響，導致出貨時間遞延，惟客戶並未修正訂單，短期內或許對該公司營收表現產生影響，一旦關稅政策明朗化，客戶將恢復正常拉貨。

板卡廠華擎（3515）昨（30）日公布首季稅後純益4.42億元，為2022年第2季以來新高，季增7.28%，年增43.5%，每股純益3.58元。

展望後市，華擎總經理許隆倫在股東會營運報告書中指出，今年全球將面臨關稅戰及地緣政治風險加劇影響，考驗公司產能配置、靈活應變的解決能力，預期高階AI伺服器業務仍是推動營運成長的關鍵。

信邦 關稅

延伸閱讀

學者分析「川普百日」 盼政府協助搶市場、搶人才

復甦慢又碰上關稅戰 大陸3大航空首季虧損逾166億

長榮航空總經理孫嘉明：關稅戰是危機也是轉機 7、8月出現搶艙潮

川普關稅政策衝擊！哈德遜研究所前總裁：台灣做得愈多 美國愈容易提供支持

相關新聞

全版行情表－台灣證券行情

（格式）證券行情表 （案名）台灣證券行情

全版行情表－櫃檯證券行情

（格式）證券行情表 （案名）櫃檯證券行情

全版行情表－上市股票融資融券餘額

（格式）證券行情表 （案名）上市股票融資融券餘額

台達電泰國建置第二營運總部

因應地緣政治挑戰，台達電（2308）董事長鄭平昨（30）日表示，目前集團在台灣、大陸、泰國、印度、斯洛伐克、美國及巴西等...

光寶第1季 EPS 1.51元

光寶（2301）昨（30）日召開法說會，公布首季稅後純益34.6億元，季增13.5%、年增近45%，每股純益1.51元，...

穩懋第2季營收季增看增二位數

砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）昨（30）日舉行法說會，管理總處總經理陳舜平表示，本季除部份基礎建設相關應用稍微季減，其餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。