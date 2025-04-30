聯強：2025年是躍升年

聯強（2347）將於5月29日舉行股東會，董事長苗豐強在營業報告書指出，AI、電動車與多項新科技帶來無限新的商機與願景，2025年將是聯強全面搶攻市場、奮進躍升的一年。

回顧去年，苗豐強表示，2024年是歷史發展上具有關鍵轉折意義的一年。全球多國發生政經板塊遽變，接連帶給世界震撼；持續中的戰火不僅未見和緩，反而變本加厲；國際間貿易壁壘高築，連帶影響全球經貿秩序裂解重組；主要國家政府政策的不確定性提高，進一步衝擊全球經濟加速動盪；而能源物價多重上漲，更讓民生與企業營運承受龐大壓力。

另一方面，全球迎來十年一遇的重大科技創新，AI、電動車與多項新科技帶來無限新的商機與願景；創新帶來典範轉移，也伴隨著產業劇烈洗牌。挑戰如影隨形，在在考驗企業經營的決策能耐。

聯強2024年營收4,260億元，年增8%；稅後純益92.1億元，年增26%，每股純益5.52元。展望未來，苗豐強表示，經歷六年的數位轉型與內部整改，聯強整體營運體質變得更加精實、輕盈、敏捷，在新大樓的新氣象下，2025年將是聯強全面搶攻市場、奮進躍升的一年。

聯強2025年重要產銷政策包括：持續以MSP營運服務平台為核心，針對半導體事業、商用資訊業務、消費資訊業務、通訊業務、招募及雲服務業務等各事業領域，續發展調校服務營運模式，提升服務效率，帶動業務拓展。