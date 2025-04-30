瑞昱估第2季營運持穩 慧榮營收看增5%至10%
IC設計廠瑞昱預期，第2季整體營運將持穩表現。慧榮預估，第2季營收將介於1.75億至1.83億美元，季增5%至10%。
網通晶片廠瑞昱下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。受惠客戶備貨需求提升，瑞昱第1季營收達新台幣350.22億元，季增32.9%，並創下歷史新高。
瑞昱第1季毛利率51.6%，較2024年第4季揚升3.3個百分點，稅後淨利47.62億元，季增40%，每股純益9.28元。
展望未來，瑞昱表示，國際情勢仍存在高度不確定性，不過部分客戶有預防性備貨需求，第2季整體營運將持穩表現，並將持續關注終端市場需求變化。
記憶體控制晶片廠慧榮公布第1季營運結果，季營收1億6649萬美元，季減13%，毛利率47.1%，稅後淨利2027萬美元，每股純益0.6美元。
慧榮科技總經理苟嘉章表示，關稅與潛在貿易戰因素影響，整體經濟環境在短期內仍具挑戰性，但慧榮不斷透過產品多元化、開拓新市場，同時擴大在消費性、企業級、車用和工控等領域的市占率，推動穩健且可持續的長期成長。預估第2季營收將介於1.75億至1.83億美元，季增5%至10%，毛利率介於47%至48%。
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