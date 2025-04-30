研華法說會／全球生產基地3+1 2028年後擬增設東南亞或美國產能

研華（2395）30日舉行法說會，針對美國市場狀況，研華表示，銷往美國的產品有逾九成來自台灣，而目前是關稅豁免期，因此現階段沒有漲價計畫，此外，目前研華全球生產基地涵蓋台灣、中國大陸、日本及馬來西亞，呈現「3+1」狀態，但到2028年之後，研華考慮擴增第四個製造基地，可能選在東南亞或美國本土。

針對美國市場狀況，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，研華內部本來有規劃漲價計畫，但後來因為出現90天關稅豁免的政策，所以目前沒有啟動漲價。此外，目前也沒看到明顯的拉貨或轉單狀況。

研華銷往美國市場產品逾九成從台灣製造，而現在台灣外銷到美國有關稅豁免，目前研華產品銷往美國市場比重有93%來自台灣、6%來自大陸、剩下1%為歐洲。

從研華全球整體製造產能來看，陳清熙指出，研華有個2032長遠計畫，公司全球生產基地包含台灣、大陸、日本及馬來西亞，產能依序為45%、45%、8%、2%，其中，大馬為請合作夥伴代為生產，其他都是研華自有據點。

依據研華現有規劃，到2028年以前，目前產能都能滿足訂單需求，製造基地呈現「3+1」狀態。陳清熙表示，但到2028年之後，研華產能可能就不夠了，因此會尋求第四個製造基地，可能會在東南亞地區或美國本土再擴增生產據點。

此外，研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍指出，公司目前在美國北加州已有一個具相當規模的系統組裝廠，目前則是在建設南加系統組裝廠，預計將於今年底完成。

不過，研華美國當地工廠尚無SMT產線，研華表示，公司目前還在考慮要不要建立相關產線，還是得看客戶需求，若短期真的有需要，研華會先採取跟當地代工廠合作的模式。