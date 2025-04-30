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光寶科看第2季營運年季雙增 AI訂單沒變

中央社／ 台北30日電

光寶科今天召開法說會，面對美國關稅變數，總經理邱森彬表示，目前能見度沒法看太遠，不過AI人工智慧主要是跟著客戶的資本計畫走，受到市場波動影響相對較小，光寶科看今年營運成長仍偏向正面樂觀，估第2季營運可望年、季雙增。

光寶科今天公布第1季財報，營收為新台幣364.17億元，季減4.9%，年增26.5%；歸屬母公司淨利34.56億元，季增13.3%，比去年同期成長44.7%，創下近5季獲利新高，單季每股純益1.51元。

另外，光寶科第1季毛利率22.6%，比去年第4季提升1.34個百分點，較去年同期拉升2.28個百分點，獲得法人按讚。光寶科說明，第1季毛利率攀升主要受惠高價值事業比重提升、全球營運效率優化，以及供應鏈緊密協作的綜效。

面對法人關心美國關稅戰的影響，邱森彬表示，現在這個世界每天都在變，自己和很多客戶、同業前輩溝通討論，普遍得到的答案就是「沒有答案」。

邱森彬表示，現階段只能把該做的事情先做好。早在關稅戰前，光寶科就在美國德州達拉斯設廠，原本有兩條生產線，分別生產機櫃式電源（Power Shelf）和充電器（charger），另外因應客戶需求，今年在美國擴了2條BBU（電池備援電力模組）產線，接下來可能再加擴2條。

光寶科原本美國廠房是租賃，公司已經在附近看了1塊地，是目前廠房的4倍大，接下來可能自建生產基地，很快會決定要不要買下來。

展望後勢，邱森彬表示，相較於消費性電子產品受市場波動影響較大，AI Data Center（資料中心）主要是跟著客戶的資本計畫走，經過與客戶溝通，今年內的訂單大致都已經確定，沒有變化。

其中在BBU的部分，邱森彬表示，目前供應還是非常緊張，無法完全滿足客戶的需求。光寶科上季法說會中提到在中國、高雄、北美等三地廠區同步擴產，但因為關稅因素，產能計畫有調整，原本在中國的擴產計畫拉回台灣，預計第3季可以完成產能擴充。

整體而言，邱森彬表示，雖然外在變數很多，但從市場端、客戶端來看，光寶科對於今年營運成長仍維持正面樂觀看法，估第2季營運可望年、季雙增。

光寶科 美國

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