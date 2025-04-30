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台達董事長鄭平看關稅衝擊：泰國成本加三至四成 仍比美國製造便宜

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
台達電董事長鄭平指出，AI及資料中心需求看旺。本報資料照片
台達電董事長鄭平指出，AI及資料中心需求看旺。本報資料照片

台達電今日舉行法說會，董事長鄭平指出，AI及資料中心需求看旺，第二季仍然看好，預估關稅衝擊約一成，但目前仍在豁免期間，帶動客戶加速拉貨，讓第二季營收有望比第一季更好，上半年營收也會比去年同期佳。

隨著美國關稅政策不確定性大增，今日法說會上，許多外資法人的提問都圍繞著關稅應對策略和未來產能布局。鄭平表示，美國關稅的確有衝擊，台達在中國大陸仍有五成產能，另在台灣、泰國、印度、斯洛伐克等國亦有產能；泰國仍在持續擴產，且正在蓋許多工廠，而美國產能規模較小，但「這樣的營運據點已經足夠，除非有特殊需求。關稅當然是很大衝擊，但平心而論，看成本，即使在泰國加三成至四成，仍比美國製造便宜。」

鄭平指出，客戶仍要看成本，所以台達仍必須應對客戶需求，去提供有競爭力的產品線，中長期的布局應該仍不會改變，「我們也沒有打算再新增製造區域」。

台達電企業投資部副總裁劉亮甫今日表示，現在關稅等議題都還不確定、也都還看不太清楚，美國國內現在都還有許多聲音，但關稅若真的變成美國總統川普日前口中的「那樣子」，「受傷最大的還是美國公司本身」。

至於「美國製造」的執行性，是否真的全部都要回歸美國、供應鏈移轉至美國？劉亮甫認為，如今仍然眾說紛紜，還需要時間觀察，預計要到6月底、7月初才會有較清楚的feasibility（可行性）。

台達電創辦人鄭崇華日前曾在公開場合信心喊話，指出面對川普關稅問題，台達會鎮定對應，由於台達的客戶都是老客戶，雖如今有關稅動盪，但台達電仍然很有信心。

台達第一季受惠於AI伺服器需求持續強勁，帶動電源等零組件相關需求，加上液冷散熱出貨，以及資通訊產品回溫下，推升整體業績向上，第一季合併營收為1189.19億元，稅後淨利為新台幣102.31億元，每股盈餘為台幣3.94元，顯示台達第一季淡季不淡，業績還創歷史第三高。

第一季毛利率31.78%，年增2.26個百分點，季增1.01個百分點；營業利益140.36億元，季增31%、年增89.8%；營益率11.8%，季增2.4個百分點、年增3.7個百分點。台達電日前即預期，由於AI和資料中心需求均佳，第二季可望延續成長動能，全年目標為年增雙位數。

台達電 美國 關稅

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