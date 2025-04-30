聯發科法說會／執行長蔡力行：未見重大訂單調整 對中長期成長深具信心

國內IC設計龍頭聯發科（2454）執行長蔡力行今日主持法說會釋出本季營收約季減4%到季增4%，以中間數約與首季持平。不過，他強調 ，供應鏈存貨大致還在合理健康水位，儘管市場有不確定性，或許因為較長的生產周期，目前客戶並沒有重大的訂單調整；因聯發科專注投資成長領域，重申對中長期成長機會深具信心。

蔡力行表示，聯發科第1季營收成長優於原先營運目標，主要受惠AI、Wi-Fi 7增加的結構性產品組合提升，以及優於預期的市場需求，包含部份因關稅不確定性的拉貨需求。

展望本季，蔡力行聯發科觀察供應鏈存貨大致還在合理健康水位，儘管市場有不確定性，或許因為較長的生產週期，目前客戶並沒有重大的訂單調整；不過他說，下半年需求仍具不確定性。

聯發科釋出本季財測目標，預期第2季營收較上一季下降4%至成長4%；較去年同期相比，因持續受惠各產品線的結構性產品組合提升，預期全年營收年增幅約成長16%到25%。

本季營收變收，手機部分，預期客戶導入天璣9400+和天璣8000 系列AI 晶片帶動第2季旗艦和高階手機營較前季成長；然主流和入門系列在第1季強勁的需求後放緩，預計整體手機營收與上一季約略持平或下降。

在智慧裝置平台和電源管理IC部分，第2季營收皆可望優於前季，主要受惠聯發科在高階 AI 平板電腦、消費性客製化晶片、車用領域、資料中心電源管理IC的市占率提升。

蔡力行重申對中長期成長機會深具信心，公司專注投資的成長領域，包括AI、資料中心、車用等，都還在市場的開發初期，相信未來成長潛力將不受短期波動影響。

他說，聯發科以優異競爭實力投入AI、資料中心、車用等領域，且才剛取得初步成績，相信仍有充分的成長空間；而聯發科堅強的資產負債表，讓公司能在不確定時期下，能持續耕耘成長動能。

在企業級客製化晶片，聯發科提供關鍵價值協助客戶優化整體擁有成本（TCO），包括利用先進製程和封裝技術達到PPA最佳化的技術能力，以及讓客戶有彈性結合各類設計的靈活商業模式，並持續以企業級客製化晶片於2026年起貢獻相當規模的年營收為目標。

在車用晶片，聯發科擁有未來聯網汽車所需的關鍵技術，提供智慧座艙、車聯網晶片等方案，加上強大的客戶服務，在車用市場取得非常好的進展，目前已與多數中國具規模的汽車製造商建立業務關係，並持續拓展與全球汽車製造商展開合作。隨著更多的客戶導入，聯發科對於2025年車用營收可望逐季增長的看法不變。