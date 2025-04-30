研華法說會／首季營收173億元 看好第2季營收持續雙成長

研華（2395）30日召開法說會，展望第2季，研華預估本季營收將落在5.3至5.55億美元區間，業績預期將呈現個位數季增，相比去年同期則有雙位數成長。毛利率及營益率也有機會進一步攀升。

展望第2季，研華預估，營收為5.3億至5.5億美元，換算新台幣約171.72億元至178.2億元。相比研華第1季營收達5.28億美元，業績預期將呈現個位數季增，至於相比去年同期則有雙位數成長。

研華預估今年第2季毛利率為39至41%區間，營益率為16至18%，相比今年首季表現，皆有機會進一步成長。

研華今年首季營收173.51億元，季增6.35%、年增25.01%，毛利率40.5%，季減0.71個百分點、年增0.53個百分點，營益率16.85%，季增1.44個百分點、年增3.03個百分點，稅後純益27.34億元，季增3.52%、年增37.18%，為七季新高，每股純益（EPS）為3.17元。