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聯發科法說會／估第2季營收約持平首季 目前客戶無重大訂單調整

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
晶片大廠聯發科。圖／聯合報系資料照
晶片大廠聯發科。圖／聯合報系資料照

聯發科（2454）30日召開法說會，聯發科執行長蔡力行提到，展望2025年第2季，根據目前的觀察，供應鏈存貨大致還在合理健康水位。儘管市場有不確定性，或許因為較長的生產周期，目前客戶並沒有重大的訂單調整，預期第2季營收與上季持平。與去年同期相比，第2季營收受惠各產品線的結構性產品組合提升而強勁增長。然而，下半年需求仍具有不確定性。

依據聯發科預測，預期第2季營收以美金對台幣匯率1比32.5計算，將介於台幣1,472億元至1,594億元，較上一季下降4%至成長4%，較去年同期成長16%到25%，中位數約持平首季，營業毛利率預估為47%±1.5%，季度費用率預估為29%±2%。

蔡力行並再次重申，儘管近期的市場不確定性，我們對中長期的成長機會仍相當有信心。我們相信我們所投資的成長領域，包括AI、資料中心、車用，都還在市場開發的初期；其市場潛力將隨著不斷推陳出新的創新而成長，且未來成長潛力不會受短期波動影響。鑒於我們在這些成長市場的優異競爭力，而且才剛開始取得初步成績，相信我們仍有充分的成長空間，而我們堅強的資產負債表，更是在如此不確定時期下，讓我們能持續專注於耕耘成長動能。

蔡力行並說，近期不斷變化的關稅狀況，已給全球幾乎所有市場帶來不確定性。就短期而言，隨著貿易談判陸續展開，我們將密切觀察其對全球經濟的影響，並與全球供應鏈夥伴和客戶合作，以應對這些不確定性。同時，我們也仔細監控庫存並小心管理我們的營運狀況。

中長期來看，蔡力行並說，我們認為AI無所不在的大趨勢依舊不變，並相信其前景仍穩固成長。而在聯發科技堅強的資產負債表支持下，我們將繼續專注於新專案的執行與關鍵技術的投資，以進一步強化我們的競爭力。憑藉我們為客戶創造的策略價值，我們在AI大趨勢中的幾個新領域，持續有不錯的進展。

聯發科 蔡力行

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