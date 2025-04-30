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台光電財報／首季EPS 10.01元賺逾一股本 創下六個新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
環保暨高階基材領導大廠台光電30日公布第1季財報，創下六個新高。圖為台光電參展。記者尹慧中攝影
環保暨高階基材領導大廠台光電30日公布第1季財報，創下六個新高。圖為台光電參展。記者尹慧中攝影

環保暨高階基材領導大廠台光電（2383）30日公布第1季財報，創下六個新高。公司說明，受惠於高階伺服器及交換器需求暢旺，營收達216.8億元，再創單季新高。三率包含毛利率30.4%、營業利益率20.9%、及稅後淨利率16.0 %均創下新高。稅後淨利34.7億元及每股稅後純益10.01元不但是新高，更首次達單季賺一個股本的里程碑。

展望未來，台光電指出，對全產品線各應用領域發展均抱持樂觀態度。從AI應用、雲端服務、邊緣運算、至低軌衛星，預期都將維持成長動能，全年營運前景可期。

台光電指出，經多年耕耘，技術領先，在高速材料領域已站上市占率龍頭位置多年，成為全球知名AI伺服器及交換器巨頭的主要供應商。隨著新一代平台對算力要求持續提升，高性能材料需求也隨之增加，這將進一步推動高階銅箔基板用量成長及台光電市占率。

台光電指出，看到新AI軟體將AI運算從雲端移至邊緣，帶動相關需求增溫，例如AI PC及手機等產品。台光電在HDI/SLP材料技術領先同業，市占率穩居全球第一，將成為邊緣運算浪潮下最大受惠者。

台光電在產能規劃上也展現企圖心，為因應市場強勁需求，今年從第2季至第4季，台光電的中國黃石，馬來西亞檳城，中國中山等廠將陸續開出新產能，2025總產能增加20%以上，台光電在規模上的領先將進一步擴大。

台光電也說，地緣布局更深具前瞻性，為亞洲銅箔基板供應商中唯一在美國擁有銷售及生產基地。台光電因為台灣、中國、美國及東南亞的多角布局，未來面對市場多變局勢，定能領先同業進行靈活調整。在AI應用、雲端服務、及邊緣運算推動的成長趨勢下，台光電將因為技術領先、規模領先、以及地緣布局領先占據最有利位置，持續成長。

AI 台光電 雲端服務

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