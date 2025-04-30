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聯發科財報／首季每股稅後純益18.43元 毛利率48.1%符合預期
IC設計龍頭聯發科（2454）今日召開法說會，公布首季財報，首季淨利季增23.3%，年減6.7%，每股稅後純益為18.43元，較去年第4季14.95元回升，毛利率48.1%並符合公司先前展望47% ± 1.5%表現。
聯發科首季合併營收1,533.12億元，季增11.1%，年增14.9%，單季營業毛利率為48.1%，季減0.4個百分點，年減4.3個百分點，營業利益300.53億元，季增40.4%，年減6.6%，營業利益率為19.6%，季增4.1個百分點，年減4.5個百分點，本期淨利295.29億元，季增23.3%，年減6.7%，本期淨利率為19.3%，季增2個百分點，年減4.4個百分點。
聯發科先前預期，首季營收以美金對台幣匯率1比32.5計算，將在1408億元至 1518億元之間，季增2%至10%，年增6%至14%。營業毛利率預估將為47% ± 1.5%，季費用率預估將為29% ± 2%。實際營收表現略優於預期，毛利率符合預期。
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