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友達首季每股賺0.43元 本業轉盈

中央社／ 台北30日電

面板廠友達今天公布第1季財報，毛利率12.2%高於去年第4季的7.9%，首季歸屬母公司業主淨利32.9億元，季增達103%，首季基本每股盈餘0.43元；友達繼去年第4季獲利後，今年第1季本業也轉盈。

友達表示，第1季顯示科技的拉貨動能受節慶促銷後供應鏈庫存回補、中國汰舊換新補貼政策刺激，以及關稅提前拉貨等因素回升，智慧移動（MobilitySolution）與垂直場域（Vertical Solution）營收持續增加，主因加值產品占比提升及市場需求回溫，首季營收季增5.0%，較去年同期更是大幅增長21.2%，優於以往第1季淡季的表現。

獲利方面，受惠營收成長、產品組合優化、成本與費用控制，第1季本業獲利轉虧為盈，營業淨利達11.4億元，加上出售廠房的業外獲利挹注，第1季歸屬母公司淨利32.9億元，每股盈餘0.43元。整體財務結構穩健，存貨天數48天，淨負債比34.5%，維持在相對健康水位。

友達指出，近期關稅議題對全球經濟環境帶來高度不確定性，對第2季展望將以謹慎態度因應。友達在全球各地均有生產基地，將會更緊密與供應鏈夥伴合作，並與客戶保持密切溝通，彈性應變及配合客戶需求，以降低衝擊。

針對關稅，友達強調，除謹慎應變之外，也持續推動轉型與產品組合改善，聚焦於車用解決方案（Mobility Solution）及垂直場域（Vertical Solution）兩大支柱的成長，改善顯示器事業的產品組合，追求長期獲利穩定與改善，讓體質能更強健、更有能力因應外部的衝擊。

友達 營收

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