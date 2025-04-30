日月光投控法說會／第1季純益年增33% 每股賺1.75元
封測龍頭日月光投控（3711）30日召開法說會，並公布第1季財報，受惠封測需求淡季不淡，單季稅後純益達75.54億元，季減19%，但年增33%，每股純益1.75元。
日月光投控第1季合併營收1,481.53億元，季減9%，年增12%；毛利率16.8%，季增0.4個百分點，年增1.1個百分點；營益率6.5%，季減0.4個百分點，年增0.9個百分點。
日月光投控第1季封測業務營收達866.68億元，季減2%，年增17%，毛利率22.6%，季減0.7個百分點，年增1.6個百分點，營益率9.6%，季減1.1個百分點，年增1.4個百分點。
從產品應用來看，日月光投控第1季通訊營收占48%，電腦22%，汽車、消費性電子及其他占30%。
以封測業務產品組合區分，受惠先進封裝需求熱絡，日月光投控第1季Bumping/覆晶封裝/晶圓級封裝/SiP營收比重達46%，較去年同期增加3個百分點。
展望第2季，日月光投控表示，根據對當前業務狀況的評估及匯率假設，第2季封測事業新台幣營收將季增9%至10%，封測事業毛利率將季增1.4至1.8個百分點；電子代工服務（EMS）新台幣營收將年減10%，營益率將年減1個百分點。
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