友達財報／本業獲利了！第1季 EPS 0.43元

友達光電（2409）30日公布2025年第一季合併財務報表。總計2025年第一季合併營業額為新台幣721.0億元，較2024年第四季增加5.0%，與2024年第一季相比增加21.2%。2025年第一季歸屬母公司業主淨利為新台幣32.9億元，基本每股盈餘則為新台幣0.43元。

友達光電2025年第一季合併財務報表摘要：

營業額為新台幣721.0億元

營業淨利為新台幣11.4億元

歸屬母公司淨利為新台幣32.9億元

基本每股盈餘為新台幣0.43元

毛利率為12.2%

營業淨利率為1.6%

EBITDA獲利率為12.2%

回顧第一季，Display 顯示科技的拉貨動能因節慶促銷後供應鏈進行庫存回補、大陸汰舊換新補貼政策刺激、以及關稅提前拉貨等因素而有所回升，Mobility Solution智慧移動與Vertical Solution 垂直場域的營收也持續因加值產品占比提升及市場需求回溫，公司整體營收季增5.0%，較去年同期更是大幅增長21.2%，優於過往第一季淡季的表現。獲利方面，受惠於營收成長、產品組合優化、成本與費用控制的努力之下，本季業內獲利轉虧為盈，再加上出售廠房的業外獲利挹注，本季歸屬母公司淨利達新台幣32.9 億元，EPS 為新台幣0.43元。公司整體財務結構穩健，存貨天數48天，淨負債比34.5%，維持在相對健康的水位。

友達表示，近期關稅議題對全球經濟環境帶來高度不確定性，公司對第二季及後續的業務展望將以謹慎的態度因應。友達在全球各地均有生產基地佈局，將會更緊密與供應鏈夥伴合作，並與客戶保持密切的溝通，彈性應變及配合客戶的需求，以降低衝擊。除了謹慎應變之外，轉型與產品組合改善也要持續推動，持續聚焦於Mobility Solution 及Vertical Solution 兩大支柱的成長，改善Display 事業的產品組合，追求長期獲利的穩定與持續改善，讓友達的體質能更強健、更有能力因應外部的衝擊。