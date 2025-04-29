鴻海旗下工業富聯2024營收、獲利創新高 AI伺服器營收年增150%

鴻海（2317）旗下工業富聯29日發布2024年業績報告，全年營收首次突破人民幣6,000億元，達人民幣6,091.35億元，年增27.88%；歸母淨利潤人民幣232.16億元，年增10.34%，營收與淨利均創歷史新高。 工業富聯擬每10股派發現金紅利人民幣6.4元（含稅），分紅總額人民幣127.1億元創新高，分紅率54.74%，連續三年分紅金額超百億元。

工業富聯表示，AI伺服器營收增長超過150% 高速交換機數倍增長。受益於AI產業加速發展，工業富聯核心業務板塊均實現不同程度成長。雲計算板塊實現雙維度突破，全年營收達人民幣3,193.77億元，年增64.37%，占整體營收首度超過五成。 其中產品結構方面，AI伺服器產品線，全面覆蓋模型訓練與推理兩大關鍵場景，營收年增超過150%，占雲計算業務營收比例突破四成，成為公司業務版圖中的核心增長極。通用伺服器營收年增20%，跑贏市場整體趨勢。

客戶方面，雲服務商伺服器營收年增超過80%，占整體伺服器營業收入首次過半。 在北美一線（Tier-1）品牌客戶加大AI伺服器採購和資本開支的背景下，品牌商伺服器營業收入年增超過70%。

至於通信及移動網路設備板塊，全年營收人民幣2,878.98億元，穩定增長，持續鞏固行業領先地位。 5G終端精密機構件出貨量年增10%，該公司在大客戶的市場份額占比長期穩定，並持續鞏固客戶關係的高韌性根基。 在高速交換機方面，產品組合涵蓋Ethernet、Infiniband和NVLink Switch的多元部署，產品結構逐步向高階邁進，400G、800G高速交換機數倍增長。

工業富聯還發布2025年第1季財報，營收為人民幣1,604.15億元，年增35.16%，歸母淨利人民幣52.31億元，年增24.99%，充分體現了強勁的增長動能，以及面對複雜多變外部環境的強大韌性。 雲計算板塊繼續保持強勢增長，營收年增超過50%，其中，AI伺服器、通用伺服器營收年增皆超過50%。 以客戶類別來看，雲服務商伺服器營業收入年增超過60%，品牌客戶伺服器營業收入年增超過 30%。

工業富聯表示，AI與全球化布局已成為企業持續發展和競爭優勢的關鍵要素，該公司致力引領時代發展的潮流，回應全球頂尖客戶需求，進一步增強AI成長引擎，從強化數據、演算法算力等方面，進一步將自身打造成為具有國際競爭力的領軍企業。