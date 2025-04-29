快訊

親曝關稅談判進展！美國財長指和印、日、韓討論順利 未提及台灣

索馬利亞不認台灣護照「30日起禁入境」 外交部：中國唆使

是你嗎！大樂透1億元頭獎1注獨得 竟開在台北有錢人最多的地方

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海旗下工業富聯2024營收、獲利創新高 AI伺服器營收年增150%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
AI伺服器示意圖。圖／ingimage
AI伺服器示意圖。圖／ingimage

鴻海（2317）旗下工業富聯29日發布2024年業績報告，全年營收首次突破人民幣6,000億元，達人民幣6,091.35億元，年增27.88%；歸母淨利潤人民幣232.16億元，年增10.34%，營收與淨利均創歷史新高。 工業富聯擬每10股派發現金紅利人民幣6.4元（含稅），分紅總額人民幣127.1億元創新高，分紅率54.74%，連續三年分紅金額超百億元。

工業富聯表示，AI伺服器營收增長超過150% 高速交換機數倍增長。受益於AI產業加速發展，工業富聯核心業務板塊均實現不同程度成長。雲計算板塊實現雙維度突破，全年營收達人民幣3,193.77億元，年增64.37%，占整體營收首度超過五成。 其中產品結構方面，AI伺服器產品線，全面覆蓋模型訓練與推理兩大關鍵場景，營收年增超過150%，占雲計算業務營收比例突破四成，成為公司業務版圖中的核心增長極。通用伺服器營收年增20%，跑贏市場整體趨勢。

客戶方面，雲服務商伺服器營收年增超過80%，占整體伺服器營業收入首次過半。 在北美一線（Tier-1）品牌客戶加大AI伺服器採購和資本開支的背景下，品牌商伺服器營業收入年增超過70%。

至於通信及移動網路設備板塊，全年營收人民幣2,878.98億元，穩定增長，持續鞏固行業領先地位。 5G終端精密機構件出貨量年增10%，該公司在大客戶的市場份額占比長期穩定，並持續鞏固客戶關係的高韌性根基。 在高速交換機方面，產品組合涵蓋Ethernet、Infiniband和NVLink Switch的多元部署，產品結構逐步向高階邁進，400G、800G高速交換機數倍增長。

工業富聯還發布2025年第1季財報，營收為人民幣1,604.15億元，年增35.16%，歸母淨利人民幣52.31億元，年增24.99%，充分體現了強勁的增長動能，以及面對複雜多變外部環境的強大韌性。 雲計算板塊繼續保持強勢增長，營收年增超過50%，其中，AI伺服器、通用伺服器營收年增皆超過50%。 以客戶類別來看，雲服務商伺服器營業收入年增超過60%，品牌客戶伺服器營業收入年增超過 30%。

工業富聯表示，AI與全球化布局已成為企業持續發展和競爭優勢的關鍵要素，該公司致力引領時代發展的潮流，回應全球頂尖客戶需求，進一步增強AI成長引擎，從強化數據、演算法算力等方面，進一步將自身打造成為具有國際競爭力的領軍企業。

伺服器 營收

延伸閱讀

英業達衝AI 啟動美國製造 除了和碩 台灣代工廠幾「全員到齊」

iPhone 20周年機現蹤 預定2027年發表 鴻海、台積等將受惠

研調：今年第2季全球伺服器估季增1.8% 鴻海、緯創表現將較佳

【重磅快評】預言下午有大地震，真的嗎？

相關新聞

鴻海旗下工業富聯2024營收、獲利創新高 AI伺服器營收年增150%

鴻海（2317）旗下工業富聯29日發布2024年業績報告，全年營收首次突破人民幣6,000億元，達人民幣6,091.35...

力成首季每股純益1.58元寫2年來新低 但估營運可脫離谷底

封測大廠力成 (6239今 (29) 日召開法說會，公布第1季稅後純益11.75億元，季減 22.9%、年減 32.4%...

旺宏董座吳敏求：本季延續全產品線回溫 力拚今年全年虧轉盈

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）今日舉行法說會，公布首季每股仍虧損元，不過虧損已收斂。主因主力產品編碼型快閃記憶體（N...

AES 看旺鋰電池需求

電池模組股王AES-KY（6781）營業報告書出爐，持續看旺BBU業務。AES董事長宋福祥指出，資料中心因AI快速發展，...

宏碁樂觀AI PC出貨

宏碁（2353）營業報告書出爐，董事長陳俊聖表示，樂觀看待人工智慧發展帶來的變革，宏碁將布局兩大領域，涵蓋運算及應用，在...

達發第1季EPS 4.36元 信義0.12元

聯發科旗下達發昨（28）日公告今年第1季財報，單季獲利7.3億元，季增16.06%、年增78.05%，每股純益4.36元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。