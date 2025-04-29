大摩：下游硬體供應鏈七大台廠與AI相關、防禦力強 評級優於大盤

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，個人電腦（PC）受惠於關稅90天豁免期，預期短期內將有更多的PC出貨到美國。台廠中，大摩對緯穎（6669）、台達電（2308）、金像電（2368）、緯創（3231）、嘉澤（3533）、廣達（2382）、技嘉（2376）等七檔個股都給予「優於大盤」評級。

大摩指出，第1季五大筆電ODM出貨量比大摩預期高出5%，主要是因為關稅產生的提前拉貨效應，加上不同OEM廠分散到中國大陸以外的產能。大摩預期，在90天關稅豁免期或川普的產業關稅生效之前，會有更多提前拉貨現象，因此將第2季筆電預估產量上調1%。

大摩指出，由於Windows 10將在今年10月停止支援，加上更多人工智慧（AI）PC上市及現有PC下載等（尤其是商用PC），都將是PC的主要成長動能，預估PC今年整體潛在市場（TAM）可望成長3-5%。不過，關稅帶來不確定因素，全球衰退風險也提高，都將不利於今年的PC需求。

在伺服器方面，英特爾公布財報顯示，英特爾資料中心與AI（DCAI）部門第1季營收季減5%，優於財測預估的季減11-18%，同樣受惠於關稅不確定性產生的提前拉貨。不過，英特爾仍持續推動削減成本計畫，因此對供應鏈產生正反不一的影響。

大摩指出，如果超微（AMD）今年從英特爾搶走PC及伺服器的市占，則插槽供應商嘉澤將明顯受惠。英特爾持續調降成本，不利欣興（3037）等ABF載板供應商。不過，大摩認為，ABF載板最大的價格降幅已出現在過去這三年。

在大中華供應鏈中，大摩看好九檔個股，其中有七檔為台股，因為這些個股大多與AI及雲端相關，如果經濟惡化，這些個股更能扮演防禦角色。對於這七檔台股，大摩給予的目標價分別為緯穎2,650元、台達電440元、金像電235元、緯創125元、嘉澤1,400元、廣達270元、技嘉255元。