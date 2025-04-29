燁聯、華新5月開跌盤

不銹鋼上游廠燁聯（9957）、華新昨（29）日開出5月盤價，燁聯300系列每公噸跌1,000元，400系維持平盤，華新300系調降每公噸1,000元，200系、400系皆維持平盤，主因受美國關稅風暴影響，客戶信心不足；預期另家上游廠唐榮將跟進。

華新指出，全球面臨川普對等關稅衝擊，倫敦鎳價劇烈波動，國際貿易環境不確定性升高，進而影響不銹鋼下游產業需求；隨著5月中下旬鋼廠步入夏季用電高峰，加上主要原料鉻鐵價格上揚，成本下跌有限。燁聯表示，近期不銹鋼上游原料有漲有跌，但能源價格上漲，導致鋼廠成本跌幅有限，產銷需更精打細算。

華新致股東報告書出爐，華新董事長焦佑倫表示，今年該公司將持續強化產品與市場結構，增加高端應用以及高附加價值產品占比，深化新領域與新市場綜效，確保在面對挑戰時能夠穩健成長。