友輝第1季每股賺2.29元 彩晶-0.26元
友輝（4933）董事會昨（29）日通過第1季財報合併營收7.45億元，季減15.7%，年增21.9%。毛利率35.95%，季增5.49個百分點、年增7.91個百分點；稅後純益1.87億元，季增22.6%，年增17.9%；每股純益2.29元，獲利創單季歷史新高。
友輝去年稅後純益5.76億元，年增69.5%，每股純益7.07元。董事會擬配發6元現金股利，配息率84.8%。友輝將於6月10日召開股東常會。
彩晶首季淨損7.3億元，連續11季虧損，惟虧損較前一季大幅收斂，每股淨損0.26元。
彩晶表示，首季總出貨量年減11.73%、降至約304萬片19吋約當量，整體產品平均售價（ASP）約29美元，中小尺寸出貨7,239萬片，大尺寸面板出貨量為62萬片，Hannspree自有品牌產品出貨量為1萬台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言