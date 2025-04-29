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豐興第1季每股賺0.81元 擬買土地

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）昨（29）日董事會通過，今年第1季稅後純益4.7億元，年減26%，單季每股純益0.81元。豐興將參與土地標購案，並授權董事長全權處理投標事宜。

法人指出，政府打房影響營建業擴張，鋼筋等建築用鋼產銷連帶受抑制，第2季與第3季將面臨梅雨以及颱風等較多的天候變數，營建工地開工情況可能較不穩定，鋼筋與型鋼產銷進到調節期。

豐興首季營業毛利8億元，營業利益5.7億元，第1季稅後純益4.7億元，基本每股純益0.81元。豐興第1季期末總資產268億元，期末總負債60億元，負債比僅22%，展現優異的財務體質；豐興第1季期末歸屬於母公司業主權益208億元。

法人表示，豐興最新盤價，廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤，與市場休養生息靜待景況回溫。

上市電爐廠主管說，鋼筋傳統旺季落在第4季與第1季，主要伴隨營建業年底趕工入帳以及開年長假後庫存回補籌措料源，對鋼筋提貨需求穩定而且數量大；進到第2季與第3季為淡季，因為梅雨以及颱風成為影響工地施工的不可抗因素。

豐興 颱風

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