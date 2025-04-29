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大山首季 EPS 1.06元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

線纜績優生大山（1615）昨（29）日公告2024年股利與首季財報，董事會決議，2024年盈餘擬配發每股現金股利2元、股票股利0.5元，總股利共2.5元。另，第1季稅後純益1.97億元，年增21.7%，每股純益（EPS）1.06元，單季獲利寫最強第1季。

大山持續受惠台電強韌電網計畫，在手訂單滿檔，首季通常會因春節因素，屬於傳統淡季，但在台電訂單穩定去化下，財報繳出亮眼成績單。

大山指出，台電強化電網韌性建設計畫推升老舊輸配電設備汰換及電網升級，且政府力拚提早四年、在2028年完成，因此讓公司25KV~161KV高壓電纜市場擴大，獲利可望逐年成長。

股利政策上，大山2024年稅後純益5.59億元，年增6.5%，每股純益達3.96元，獲利創歷史新高紀錄，每股獲利連兩年登線纜業獲利王，董事會決議擬配發總股利共2.5元。

市場布局上，大山近年積極拓展業務，看準北台灣建設案量大，向上布局，桃園營業所以低壓電力電纜為行銷國內營建市場，並加強擴展北區銷售市場，中高壓電力電纜銷售各國營機關。

除了線纜本業外，大山旗下子公司昕邑建設，在手土地達約2,000坪，皆位在台中烏日高鐵站附近，由於持有多年、成本相對低，且公司財務健全，將規劃「先建後售」，暫時不受目前房市氛圍影響，預期未來推案後可望成為市場焦點。

展望未來，大山指出，儘管房市受到政策買氣減軟，但近年推案量相當龐大，建築用線纜需求仍逐年增加，相關訂單持續湧入，且看好北台灣的都更及危老重建等公共建設大力推動，建築用線需求量大，未來北部營運可望逐年成長。

股利 電纜

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