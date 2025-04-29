中光電：節能產品出貨俏

中光電（5371）總經理林惠姿昨（29）日表示，隨著TV及IT應用產品逐步放量，預期2025年節能產品整體出貨量將成長一至二成，但對等關稅對下半年營運有不確定風險與影響。她預估，影像產品整體出貨量將與去年持平，將提升高階投影產品出貨占比，車載及AR物流應用產品陸續出貨，以強化產品價值與市場競爭力。

中光電昨日舉行法說會，首季受淡季及工作天數減少影響，本業虧損，但業外收入挹注下保住獲利。單季稅後純益1,921.2萬元，季減90%，年減86.6%，每股純益0.05元。展望第2季，節能產品可望較第1季成長，在美國對等關稅影響下，訂單轉由台灣出貨，估季增一成。

法人關切智能機器人營運情況，中光電表示，去年無人機的營收不到1億元，若政府標案如期出貨，今年營收將大增至超過10億元，並可望由虧轉盈。

中光電子公司中光電智能機器人去年拿下國防部標案共3,000台、總金額逾22億元，分八批出貨。

第一批軍方標案去年已出貨，今年第1季認列收入；第二批於第1季出貨，已完成驗測及接裝訓練，已認列營收；第三批最近出貨，將依標案進度認列。

中光電也切入輕量級、單價較低的無人機產品，目前正與客戶進行測試。此外，中光電智能機器人也打入美國與歐洲市場，VTOL（垂直起降機）智能機器人在純電與油電都有著墨，已進入樣品開發並獲客戶初步驗證，預計年底前進入量產。

林惠姿表示，節能事業部分，隨著新機種量產，第2季TV出貨量將季增逾50%。而越南廠區產能提升，顯示器機種出貨量可望較第1季增加六至七成。但NB機種受到關稅政策變動及中國大陸出貨成本增加影響，第2季出貨量將季減約10%。

展望2025年，林惠姿指出，隨著TV及IT應用產品逐步放量，OLED NB／Tablet機種及ODM車載機種出貨量亦逐步增加，預期今年節能產品整體出貨量成長一至二成，惟對等關稅對下半年營運有不確定風險與影響。

影像產品部分，林惠姿指出，受惠於商業用途及大型場館需求回溫，第2季出貨量將較第1季成長逾一成。