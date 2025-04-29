快訊

明高溫30度！周四變天降雨機率增 這日首波梅雨鋒面來襲

力成法說會／首季EPS 1.58元 本季營運看俏、第3季續揚

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

封測大廠力成（6239）29日於法說會公布首季自結財報，受記憶體需求大幅減少、傳統淡季，以及業外匯兌收益縮水影響，單季每股純益1.58元，為兩年來低點，符合公司預估。預期本季營運顯著成長，第3季續揚。

力成執行長謝永達表示，首季為業績循環低點，估本季需求將回溫。隨著AI應用相關新產品持續驅動PC、行動裝置與汽車市場發展，DRAM和NAND封測訂單將明顯成長，第3季在手機及PC換機潮助益下，需求持續看增。

固態硬碟（SSD）方面，受惠本季資料中心等需求攀升，及PC換機潮帶動下，相關市場將可恢復成長。

邏輯晶片封測方面，謝永達表示，美國BIS的封測白名單將推動新業務成長，並推進客戶與產品應用多元化，力成持續驅動邏輯封測業務成長。

談到先進封測布局，謝永達說，2.5D IC、3D IC等產品將持續依計畫開發，尤其在面板級扇出型封裝（FOPLP）等領域將蓄勢待發。

轉投資晶兆成與日商Tera Probe方面，本季營運持續看好，主要受惠伺服器、機器學習AI晶片及車用（ATV-ADAS）等應用需求強勁，帶動營收延續成長趨勢。消費性記憶體與邏輯晶片訂單也持穩。

車用產品部分，日本市場部分客戶仍在進行庫存調整，但台灣市場則預期將出現明顯成長。

謝永達表示，車用市場可分為兩大類，一類是來自子公司超豐的MCU等相關訂單，近期需求略有減緩；另一類則為力成本身負責的ADAS先進駕駛輔助系統相關訂單。儘管整體車用市況不佳，但ADAS應用對封裝與晶圓測試的需求仍保持穩健，推升公司車用業務營收持續成長。同時，AI相關營收比重也穩步提升，主要受惠於兩家美國客戶訂單的貢獻。

資本支出方面，力成重申2025年維持150億元，並採「滾動式調整」因應 AI、ADAS及高階封裝需求波動。公司表示，因先進封裝投資已填補傳統產線折舊空缺，目前無須對外籌資，資產負債比健康。

力成首季獲利11.75億元，季減22.9%，年減32.4%，若不列西安廠，獲利年減25.9%；毛利率17.1%，季減1.2個百分點，年減0.4個百分點；每股純益1.58元。

AI 力成 封測

延伸閱讀

達發第1季EPS 4.36元 信義0.12元

東科第1季EPS 2.5元 鈺太2.05元

中光電第1季EPS 0.05元 達運-0.03元

晶碩第1季EPS 6.27元 寫同期次高

相關新聞

力成首季每股純益1.58元寫2年來新低 但估營運可脫離谷底

封測大廠力成 (6239今 (29) 日召開法說會，公布第1季稅後純益11.75億元，季減 22.9%、年減 32.4%...

旺宏董座吳敏求：本季延續全產品線回溫 力拚今年全年虧轉盈

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）今日舉行法說會，公布首季每股仍虧損元，不過虧損已收斂。主因主力產品編碼型快閃記憶體（N...

AES 看旺鋰電池需求

電池模組股王AES-KY（6781）營業報告書出爐，持續看旺BBU業務。AES董事長宋福祥指出，資料中心因AI快速發展，...

宏碁樂觀AI PC出貨

宏碁（2353）營業報告書出爐，董事長陳俊聖表示，樂觀看待人工智慧發展帶來的變革，宏碁將布局兩大領域，涵蓋運算及應用，在...

達發第1季EPS 4.36元 信義0.12元

聯發科旗下達發昨（28）日公告今年第1季財報，單季獲利7.3億元，季增16.06%、年增78.05%，每股純益4.36元...

元晶 太陽能轉單來了

太陽能模組廠元晶（6443）海外業務傳捷報，受惠美國川普政府對東南亞四國施加超高關稅，元晶昨（28）日證實，已接到許多美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。