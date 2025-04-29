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聯發國際旗下UG 海外插旗
聯發國際（2756）旗下人氣新茶飲品牌「UG」將赴海外市場插旗，展開香港、美國、新加坡、馬來西亞等國際市場布局，其中，香港在5月底就會開出五家門店，成為UG跨出海外的第一站。
聯發國際昨日股價表現強勁，收盤價97.4元，上漲7.3元，漲幅8.10%。
聯發國際旗下品牌「UG」，號稱台灣版「霸王茶姬」，主打東方茶文化與時尚潮流結合，並邀請人氣樂團告五人擔任代言人，強化年輕族群認同感。憑藉高顏值包裝與獨特茶飲口味快速累積高人氣，成為聯發國際積極拓展新成長曲線的重要引擎。
聯發國際表示，「UG」自去年7月開出，開店後就引爆話題，各店單日平均銷量皆突破1,300杯以上，日前更強勢進軍中南部，在嘉義、高雄連開兩店，目前全台已經有八家直營店、四家加盟店共12家門店。
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