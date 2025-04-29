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2025新創展會 七新星亮相

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心為協助創新企業提升曝光度、及拓展業務與資金媒合機會，特邀集七家創櫃板公司共同參展「InnoVEX 2025」新創展會，自5月20日至23日連續四日，在台北南港展覽館「創櫃Plus新星專區」展出，也同步於雲端展會「InnoVEX Online」線上展區展出。

歷屆InnoVEX新創展會均邀請櫃買中心參與，今年展會特設置「創櫃Plus新星專區」，邀集與展出主題相關創櫃板公司共同參展。

展出主題涵蓋高階醫療器材、綠色循環經濟、創新居家照顧、人工智慧應用、農業檢測科技、優良保健食品及自動化智慧製造等領域，參展的創櫃板公司包括：從事高階微創手術器械開發與銷售的久方生技；將廢鑄砂逆向循環再利用的非金屬廢棄物處理廠李連資源；運用智慧科技提升以人為本的長照專家台灣居護。

此外，還有從事多元整合數位化服務及人工智慧應用軟體開發商翔堉；專注於可攜式及農業即時檢測解決方案的汎鍶科藝；自行開發並自創品牌提供高效保健及保養產品的露奇亞，及專精機械結構設計並運用機器人於智慧製造的卡德爾，將分別展出其創新技術與產品。

櫃買中心表示，今年推出創櫃板Plus新制，將培育出更多創新企業。本次參加「InnoVEX 2025」實體及線上展會，以虛實整合模式提升參展及觀展效益，七家參展公司在實體展出結束後，仍將在線上展區展出至年底（網址innovex.computex.biz/online/entrance.aspx）。

創櫃板 櫃買中心

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