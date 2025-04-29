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美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

新型ETF搶市 各有特色

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

金管會今年開放投信發行主動式ETF及被動式平衡型ETF以來，已有多家業者積極規劃發行相關產品，市場上將陸續出現股票主動式、債券主動式及股債平衡型等ETF商品。隨新類型ETF商品問世，國內ETF市場蓬勃發展，將達成新里程碑，向具臺灣特色的「亞洲資產管理中心」目標邁進。

ETF是投資人普遍熟悉的投資工具，今年新開放主動式ETF及被動式平衡型ETF，與現行被動式ETF在申贖與交易制度（包含市場交易、零股交易、定期定額、信用交易）等架構相同，也有流動量提供者制度，但主動式ETF及被動式平衡型ETF有幾項不同特色。

一、商品標示不同：主動式ETF於基金名稱中會標明「主動式」字樣，若基金投資範圍主要為股票的主動式ETF，其證券代號第六碼為A；投資範圍主要為債券者，則證券代號第六碼為D。

被動式平衡型ETF證券簡稱，前二字固定為「平衡」，證券代碼第六碼為T。可從證券名稱清楚辨識商品類型。

二、操作策略不同：主動式ETF績效表現以追求主動操作的報酬為目標，仰賴投信公司經理人投資管理能力與經驗，投資組合是由基金經理人依照特定投資目標與投資策略，主動建構及進行操作調整。

平衡型ETF屬於被動式ETF，是追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現，惟其標的指數成分證券同時包括股票及債券投資標的，依據固定或訂定指標條件及各指標條件所適用股票及債券配置比例進行調整。

櫃買中心提醒，主動式ETF及被動式平衡型ETF可提供投資人更多樣選擇，但投資人在購買任何ETF商品前，均需詳閱公開說明書，充分了解產品特性、費用結構及其投資風險。

如平衡型ETF是依股債不同比例配置達到資產分散效果，有股債配置需求的投資人，無需自行調整股債比率。

另外，透過ETF交易成本較開放式基金或債券低廉，然而不同平衡型ETF股債配置方式及比例，商品承受風險程度亦有相當差異，選擇前應多加比較分析。

而主動式ETF由經理公司投資團隊依專業知識及研究成果作出決策進行投資，投信每日於公司網站揭露全部投資組合內容，投資人可掌握基金投資標的，然而主動式ETF可能產生較被動式ETF高的交易成本及管理費，投資人須先留意相關風險與收費情形。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券

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