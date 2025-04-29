三陽（2206）車市逆勢突圍、拚創佳績，旗下轉投資事業南陽實業代理的現代汽車預期，2025年新車銷售目標2.4萬輛，將較去年成長6%，可望推升母集團營運。

南陽昨日表示，旗下全新國產車MUFASA將在5月中發表，在MUFASA上市之後，現代汽車的休旅車款級距全數到位，在產品完整與高性價比的優勢下，挑戰連續三年銷售創新高與連續六年正成長的紀錄。

三陽工業近年在汽車與機車的銷售表現相當突出，機車並已連續三年拿下台灣市場的銷售冠軍，汽車事業突破以往台灣市場對韓系品牌的成見，不僅為三陽挹注可觀的轉投資收益，同時三陽為現代汽車的代工生產線，貢獻三陽的營收成長。現代汽車去年已是非豪華車品牌的第三大，隨著新車款持續增加，銷售規模持續擴增，韓國車在台灣市場的影響力也持續提高。

南陽指出，現代品牌在台灣銷售繳出亮麗成績單，從2024年以來，每年導入一款全新國產新車，連續五年推出新車，至今產品線已非常齊全。