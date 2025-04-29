快訊

美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

證交所打造亞洲 NASDAQ

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所董事長林修銘昨（29）日表示，無論是新興科技產業或積極轉型的傳統產業，都能在創新板找到合適舞台，交易所提供的不僅是資金，更是提供一個「可以長大的環境」，致力打造台灣創新板成為亞洲那斯達克（NASDAQ）。

證交所創投公會昨天共同舉辦「解碼創新板 創業投資新機遇」座談會，吸引逾百家創新企業與創投機構參與，並有金管會主委彭金隆、創投公會理事長邱德成、和碩（4938）董事長童子賢等，與證交所董事長林修銘、總經理李愛玲一同探討創新企業相關議題。

林修銘致詞時表示，創新板是證交所為支持創新動能所打造的重要戰略平台，它的DNA是「Future + Growth」，創新板透過靈活的上市標準與專業導向的創新性審查機制，選出具國際視野與創新潛力的企業，協助提升市場關注度與募資能力，加速邁向國際舞台。

林修銘進一步指出，今年初取消合格投資人制度以來， 創新板指數今年至2月底最高漲幅逾18%，較今年以來發行量加權股價指數、臺灣50指數及櫃買指數最高漲幅僅約3%，表現更為亮眼。雖近期受國際情勢衝擊震盪，創新板表現相對穩健。

此外，統計至18日，創新板總成交值已近2024年八成，日均成交值更較去年成長191% ，相較同期間上市及上櫃大盤均為衰退，表現更為亮眼。此外，目前創新板20家掛牌公司中，有13家獲利，去年營收年成長高達79%，領先一般上市公司平均的13%，也打破了外界對創新板企業「未獲利」的刻板印象 。

彭金隆提到，金管會持續推動台灣成為亞洲資產管理中心，過一陣子將公布成效。

對於新創企業，規劃透過創投支持新創事業、創新板站穩腳步，進一步吸引更多優質企業投入資本市場，希望創新板不只是逗號，未來將是驚嘆號。

證交所總經理李愛玲也呼應創新板2.0的成效，已使愛爾達-創（8487）暫不急著轉板上市。

她在簡報時指出，資本市場的經營策略已逐步從單一籌資功能，擴展為與產業發展深度連動的整體平台，從過去著重科技硬實力與多層次市場布局，進一步走向融合「軟硬兼備、韌性強化」的系統性策略，並涵蓋大中小微企業的分層聚焦經營。

創投 創新板 證交所

延伸閱讀

台積清明後首見9字頭、10千金逆轉勝 台股挺進20,200關

立委質疑台積電赴美連根拔起 證交所：廠商根在台灣

證交所董事長林修銘：今年證交所EPS可望逾8元

財部完成評估 部長莊翠雲：國安基金規模應該擴大

相關新聞

熱錢回流…台股雙軋有影 大盤可望回補「川普缺口」

市場對川普關稅恐慌遞減，近期美股回升，帶動投資人信心，台股昨（29）日開低走高，加權指數終場上漲198點、收20,232...

野村：台積電看保守但表現仍優於大盤 重申買進評等

野村於最新報告中指出，台積電（2330）近日舉辦北美技術論壇，分享多項主要技術的更新，另外，在未來預期中，對於下半年及明...

外資敲進金融、權值股 投顧：留意政策多變

台股今天攻上20200點，連續2個交易日站穩2萬點大關。外資連3買，今天買超台股逾94億元，敲進中信金、凱基金、彰銀等金...

台積電目標價 野村喊1,170元…重申「買進」評等

野村證券最新報告指出，雖對台積電下半年及明年成長動能持保留態度，但因台積電具產業龍頭地位，股價表現仍將優於大盤，重申「買...

看旺PC提前拉貨 大摩按讚七檔台股

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，PC業受惠美國90天關稅豁免期，短期內將有更多PC出...

就市論勢／航運、金融股 閃金光

台股昨（29）日走勢開低走高，早盤一度陷入平盤震盪，終場大漲198點，以20,232點作收。後市不確定性仍在美中貿易戰與美國將公布半導體相關產業的關稅政策，美中貿易戰雖僵持，但研判將往協商階段進行，預計對市場影響正面大於負面。對台灣影響較大的是半導體關稅政策，因不確定性較高，仍待觀察。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。