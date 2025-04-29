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美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

國泰證力推親子理財

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
美國總統川普「對等關稅」風暴來襲，國泰證券提供低門檻、操作彈性高的定期定額服務，並優化未成年開戶體驗，協助投資人開啟親子理財好時機。國泰證券／提供
美國總統川普「對等關稅」風暴來襲，國泰證券提供低門檻、操作彈性高的定期定額服務，並優化未成年開戶體驗，協助投資人開啟親子理財好時機。國泰證券／提供

美國總統川普「對等關稅」風暴影響，台股在清明連假後受到重創，但隨後又回彈1,600點，市場劇烈震盪。面對當前的經濟亂市，正是家長們以「定期定額」方式，開啟親子理財互動的好時機，國泰證券持續提供低門檻、操作彈性高的定期定額服務，讓孩子「從小學投資、從長做規劃」。

根據證交所最新統計數據，今年第1季台股定期定額投資金額來到470.6億元（新台幣），年成長逾四成，創下歷年單季新高，顯見「定期定額」已成大眾穩定累積資產的投資顯學。

國泰證券建議，在市場起伏不定的狀況下，以固定周期投入固定金額買進個股或ETF，且保持耐心持續進場，藉由「不選時、不選點」的投資特性，長期下來可以攤平成本，投資人可以不用承受預測高低點的投資壓力。

國泰證券「定期定額」服務不僅讓投資人能以小額入手熱門的台美個股、ETF等多元標的，透過「日日扣」、「智慧加減碼」等加值功能，還能彈性調整扣款日期、金額，讓長期投資的效益更放大。

近年越來越多家長意識到為下一代及早理財的重要性。長期的定期定額投資策略，不僅可以幫助孩子分散風險，一步步累積資產，進而在真實市場環境中，學習風險與報酬的平衡。

根據證交所統計，截至今年3月底，19歲以下投資人開立證券帳戶數已逾56萬戶，較去年同期開戶數增加二成。

為增加親子理財互動動力，國泰證券也優化「未成年開戶」相關流程及服務，如導入線上預約、文件事前下載與流程提醒的機制，如此一來，即便依據法規，需要未成年人及父母雙方一同親臨櫃台辦理開戶，國泰證券也能落實「流程數位化」、「服務貼心化」，只要預先約定好時段，就能輕鬆帶孩子完成開戶，減少現場等待時間，讓親子理財的起步安心又有溫度。

國泰 定期定額

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