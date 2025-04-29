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美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

神達挺自駕車、邊緣運算

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

神達（3706）將於5月23日舉行股東會，董事長苗豐強在營業報告書中指出，2025年是詭譎多變的一年，川普2.0來勢洶洶，瞬息萬變的各項新政策帶來諸多新變數，皆大幅增加商業經營的困難度與複雜性。

然受惠AI技術應用飛快發展，生成式人工智慧（AI）、自駕車與車聯網通訊服務、邊緣運算等產業成長動能依然強勁。

神達2024年營收614億元，稅後純益39.6億元，每股純益（EPS）3.28元。回顧去年，苗豐強指出，2024年邊緣AI方興未艾，生成式AI結合邊緣裝置的應用日益廣泛，各行各業無不加快投入相關產品服務的研發，推動AI應用落地。

苗豐強表示，通貨膨脹進入舒緩期，美、歐進入降息周期，然地緣政治風險不確定因素仍存在，隨著川普再次當選美國總統，美中貿易、全球供應鏈重組，皆使產業面臨新的挑戰。

綜觀全局，這一年是充滿機會與成長的一年，神雲科技受惠超大規模資料中心、CSP（雲端服務供應商）需求強勁，全年營收繳出亮麗佳績；神達數位不僅贏下大型專案，發展多年的軟體訂閱制服務也在今年開花結果，帶動獲利穩定成長。

苗豐強指出，神雲科技的雲端與人工智慧業務，以ODM與MiTAC品牌結合DSG（資料中心解決方案事業部）兼具的豐富產業執行經驗與資料中心驗證能力，透過策略聯盟及區域緊密合作，提高客戶滿意度。隨著CSP在生成式AI應用上的強勁需求，神雲科技更強化AI伺服器產品線，積極投入液冷散熱方案，提供客戶全方位解決方案選擇。

AI 神達

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