台達電第1季 EPS 3.94元 毛利率攀高

台達電（2308）昨（29）日召開董事會，通過首季財報，首季稅後純益102.3億元，季增42.5%，年增77.5%，每股純益（EPS）3.94元，寫下歷來最旺的淡季。

台達電預計今天召開法說會，由董事長鄭平親自主持，預料AI伺服器電源、液冷散熱解決方案後市，以及關稅議題牽動美國布局、全年營運展望等議題，將是會中焦點。

受惠營收規模放大，台達電首季毛利率31.78%，年增2.26個百分點，季增1.01個百分點，同寫同期新高。

台達電受惠資通訊基礎設施AI伺服器電源、液冷散熱解決方案等帶動，3月合併營收首度突破400億元大關，達434.44億元，創單月新高，月增14%，第1季營收1,189.19億元，年成長30%，同步改寫新猷。鄭平日前表示，由於AI及資料中心需求不錯，今年上半年營收都會比去年同期好。