聯詠第1季 EPS 8.65元 淨利增近一成

聯詠（3034）昨（29）日公告財報，首季每股稅後純益（EPS）為8.65元，優於去年同期8.04元。公司並公告以1,700萬美元（約新台幣5.48億元）取得子公司Novatek International（BVI） Ltd.股權，主要為長期股權投資。

聯詠首季歸屬於母公司業主淨利約52.64億元，較去年第4季48億元，季成長約9.7%，較去年同期48.9億元，年成長7.6%。

聯詠日前公告首季營收表現已接近財測區間高標。3月合併營收為93.72億元，月增1.1%、年增9.2%，第1季合併營收為271.2億元，季增7.3%、年增11%，靠近財測區間260億元至272億元上緣，是歷年同期次高。

聯詠原先預期，因中國大陸相關補貼政策刺激，以及部分客戶因應關稅不確定性而提前拉貨，首季營收有優於傳統季節性的表現。聯詠日前公布擬配發去年每股現金股利28元，盈餘配發率為83.7%，以昨收盤價508元來計算，殖利率約5.5%。