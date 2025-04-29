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泰碩第1季 EPS 0.61元 衝刺車用

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱模組廠泰碩（3338）昨（29）日公告財報，首季每股純益0.61元。泰碩預估第2季起車用散熱產品出貨量將明顯增長，期盼藉此力拚營運回溫。

泰碩散熱產品主要二大聚焦市場分別是伺服器與車用；其中伺服器市場占比快速提升，主要供貨給台系代工廠與陸系客戶，去年伺服器散熱相關營收占整體營收二成，今年將持續擴大。

車用方面，泰碩主要提供陸系新能源車大場解決方案，並聚焦自駕車的高階車種，預期今年起出貨明顯增長，但能否優於預期，端看客戶最終拉貨狀況而定。

泰碩去年斥資泰銖2億元（約新台幣1.9億元）在泰國設廠。泰碩為陸系大廠聯想、浪潮、曙光的供應鏈，近年來積極耕耘伺服器領域，並搶進水冷散熱商機。

伺服器 新能源車 營收

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