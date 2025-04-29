台表科第1季 EPS 2.88元 海外拓點

台表科（6278）昨（29）日公告第1季財報，首季獲利季增約二成，每股純益2.88元，優於去年同期；台表科指出，正面看待第2季營運展望，同時海外據點也將積極擴產。

台表科公告，首季每股純益2.88元，優於去年同期2.33元， 第1季歸屬於母公司業主淨利8.42億元，年增23.6%。

美國關稅政策祭出緩衝期，法人預期，在DDR記憶體模組出貨暢旺與關稅變數的急單挹注下，相關PCBA與SMT廠商台表科第2季營運可望續旺，優於首季；台表科並預計今年持續擴產，包含越南、大陸與印度廠同步擴增產能。

對於第2季營運，台表科指出，維持正面看待，至於下半年還要再觀察，但既定擴產計畫會持續推動。

台表科預定，2025年擴增至240條線，較2024年約230條線增加，擴增包含越南廠增加三條線，以及中國大陸合肥、印度廠分別各增四條產線，以應對車用與網通、市場產能布局調度、基地台網通等不同需求。

台表科海外布局持續推進，先前已公布包含墨西哥、越南、印度、大陸廠區等地規畫；台表科日前代子公司峻凌電子（咸陽）公司公告取得土地使用權及租地委建廠房，預計於2026年6月30日完工。

台表科昨天股價重回百元大關，以100.5元作收，上漲2.5元。台表科今年第1季營收達124.14億元，年增13.6%，法人看好海外擴廠效益在今年進一步增強，有助營運持續成長。

台表科先前提及，2024年來自MiniLED營收占比將因市況與市場需求下降，因此將使營收占比較先前下修，不過，公司提到，後續的成長動能還是以電動車相關模組、記憶體模組及印度網通模組為主。