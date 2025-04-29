訊連：三年成長 有信心
訊連（5203）昨（29）日召開法說會，董事長黃肇雄表示，樂看今年營運成長動能，隨著生成式AI持續整合進產品線，從目前布局來看，接下來三年成長沒有問題，將持續受惠AI大趨勢帶來的商機。
訊連指出，隨著生成式AI技術快速發展，Create B2C持續整合生成式AI技術，推出創新功能，以驅動營收成長。
人臉辨識業務方面，訊連表示，持續攜手系統整合商與影像管理系統公司，拓展國際市場，也在台灣市場導入汽車租賃公司、商業銀行等客戶應用。
黃肇雄指出，人臉辨識目前市場接受度持續提升，今年業績會成長，將專注拓展美國、台灣、日本及韓國等地區客戶，並持續開發東南亞市場。訊連最大市場為美國、日本，其他包括台灣、韓國及歐洲國家等。
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