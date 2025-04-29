旺宏：2025年下半年很有看頭

旺宏（2337）昨（29）日舉行法說會，董事長吳敏求表示，本季庫存明顯去化，營運看來比預期好，下半年會有更大幅度改善，尤其第3季旺季效應加上大客戶任天堂Switch 2新機拉貨，營運將「很有看頭」。

旺宏目前存貨占比以編碼型快閃記憶體（NOR Flash）為大宗、約占五成，NAND晶片約三成，唯讀記憶體（ROM）約兩成。

吳敏求說，旺宏出貨給任天堂的ROM存貨都會去化完畢，不會是問題；NOR Flash接單已明顯改善，能見度約二至三個月；NAND晶片會持續尋求新應用，以不同策略去化。

吳敏求認為，若全球經濟與市場環境未有太大變化，第3季進入產業旺季，加上任天堂Switch 2新機問世，對下半年有正面助益、營運將會「有看頭」。

吳敏求指出，目前Switch 2主機已有部分元件出貨，遊戲卡要到下半年新機推出，由於今年是新機問世首年，從過去軌跡看，預期全年ROM出貨將相對平穩，通常大客戶新機推出後，第三至第五年會進入出貨高峰。

3D NAND方面，吳敏求說，今年會準備出貨到一些市場，希望借助3D NAND拓展市占，推升旺宏NAND市場有較大幅的成長。

至於車用市場，吳敏求說，首季車用業績開始成長，除歐、美、日系客戶，中國大陸設計導入專案機會也增加，看好長期車用發展。

吳敏求坦言，目前營運所面臨挑戰，包括來自中國大陸市場低價競爭、貿易戰等問題，但都非旺宏所能控制，從營運數據來看，旺宏很多面向都有長足的進步。

旺宏首季合併營收61.37億元，季增4%，年增7%；毛利率17.7%，季增4.6個百分點，年減2.1個百分點；營益率負17.6%；稅後淨損8.73億元，每股淨損0.47元。