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零壹財報／第1季獲利雙增逾一成、創新高 每股賺1.52元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

軟體代理商零壹（3029）董事會29日通過第1季財報，雖然雙率雙減，但受惠營收規模放大，單季獲利衝上2.54億元，季增13.9%，年增11.5%，為連三季站穩兩億元大關，並創新高，每股純益1.52元。

零壹受惠網路暨資訊安全與雲平台應用產品專案挹注，雙引擎動能續強，帶動1、2月營收連續兩個月站穩20億元大關，屢創新高，第1季累計營收達67.63億元，季增三成、年增68.85%。

零壹第1季毛利率10.47%，季減3.73個百分點，年減2.53個百分點，營益率5.25%，季減0.97個百分點，年減1.18個百分點。

法人看好，隨著零壹今年代理品牌持續穩定增加，受惠AI趨勢帶動企業數位轉型需求，加上訂閱制滲透率提高，有助提升獲利動能，全年營運可望維持高速成長。

元大 營收 零壹

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