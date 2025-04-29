快訊

美中關稅戰經貿脫鉤 陸鷹派轟「要大陸的命」：拿台灣祭旗反制美

斥資8億美元買金礦！他押注黃金15年 靠基金再海撈150億

2025報稅系統啟動！快速登入搶先看所得稅 算出你的「省稅大禮包」

訊連法說會／董座黃肇雄樂看營運後市 「未來三年成長沒有問題」

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

訊連（5203）29日召開法說會，訊連董事長黃肇雄表示，樂看今年營運成長動能，從訊連目前布局來看，接下來三年的成長沒有問題，隨著生成式AI持續整合進產品線，「這波三年應該是走不完」，會持續受惠AI大趨勢帶來的商機。

訊連指出，隨著生成式AI技術快速發展，Create B2C持續整合生成式AI技術，推出創新功能，以驅動營收成長。

人臉辨識業務方面，訊連表示，持續攜手系統整合商與影像管理系統公司，拓展國際市場，也在台灣市場導入汽車租賃公司、商業銀行等客戶應用。

黃肇雄指出，人臉辨識目前市場接受度持續提升，今年業績會向上成長，將專注於拓展美國、台灣、日本及韓國等地區客戶，並持續開發東南亞市場。

從地區別來看，訊連最大市場為美國、日本，其他包括台灣、韓國及歐洲國家等，中國大陸營收占比趨近於零。談及美國關稅政策的影響，黃肇雄說，對公司產品無直接影響，後續須留意終端消費是否間接受到衝擊。

訊連第1季合併營收5.72億元，季增9.4%，年增16.1%；毛利率85.3%，季增0.2個百分點，年增0.6個百分點；營益率11.7%，季增3.3個百分點，年增4.7個百分點；稅後純益1.02億元，季增18.6%，年增2.8%，每股純益1.29元。

訊連第1季三大產品線營收均持續成長，包括Create B2C、新事業兩大產品線占比持續增加、已達到78.9%。

AI 營收 訊連

延伸閱讀

面對美國關稅衝擊 觀光業者盼優化觀光軟硬體方面著手

日本驚傳墜機意外 2傷者送醫治療

美國國慶恐消失？關稅政策致「沒有大陸製造」 外媒曝：購物變更難更貴

埔里紙教堂來自日本 南投與神戶淵源深盼增交流

相關新聞

力成首季每股純益1.58元寫2年來新低 但估營運可脫離谷底

封測大廠力成 (6239今 (29) 日召開法說會，公布第1季稅後純益11.75億元，季減 22.9%、年減 32.4%...

旺宏董座吳敏求：本季延續全產品線回溫 力拚今年全年虧轉盈

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）今日舉行法說會，公布首季每股仍虧損元，不過虧損已收斂。主因主力產品編碼型快閃記憶體（N...

AES 看旺鋰電池需求

電池模組股王AES-KY（6781）營業報告書出爐，持續看旺BBU業務。AES董事長宋福祥指出，資料中心因AI快速發展，...

宏碁樂觀AI PC出貨

宏碁（2353）營業報告書出爐，董事長陳俊聖表示，樂觀看待人工智慧發展帶來的變革，宏碁將布局兩大領域，涵蓋運算及應用，在...

達發第1季EPS 4.36元 信義0.12元

聯發科旗下達發昨（28）日公告今年第1季財報，單季獲利7.3億元，季增16.06%、年增78.05%，每股純益4.36元...

元晶 太陽能轉單來了

太陽能模組廠元晶（6443）海外業務傳捷報，受惠美國川普政府對東南亞四國施加超高關稅，元晶昨（28）日證實，已接到許多美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。