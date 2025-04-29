訊連法說會／董座黃肇雄樂看營運後市 「未來三年成長沒有問題」

訊連（5203）29日召開法說會，訊連董事長黃肇雄表示，樂看今年營運成長動能，從訊連目前布局來看，接下來三年的成長沒有問題，隨著生成式AI持續整合進產品線，「這波三年應該是走不完」，會持續受惠AI大趨勢帶來的商機。

訊連指出，隨著生成式AI技術快速發展，Create B2C持續整合生成式AI技術，推出創新功能，以驅動營收成長。

人臉辨識業務方面，訊連表示，持續攜手系統整合商與影像管理系統公司，拓展國際市場，也在台灣市場導入汽車租賃公司、商業銀行等客戶應用。

黃肇雄指出，人臉辨識目前市場接受度持續提升，今年業績會向上成長，將專注於拓展美國、台灣、日本及韓國等地區客戶，並持續開發東南亞市場。

從地區別來看，訊連最大市場為美國、日本，其他包括台灣、韓國及歐洲國家等，中國大陸營收占比趨近於零。談及美國關稅政策的影響，黃肇雄說，對公司產品無直接影響，後續須留意終端消費是否間接受到衝擊。

訊連第1季合併營收5.72億元，季增9.4%，年增16.1%；毛利率85.3%，季增0.2個百分點，年增0.6個百分點；營益率11.7%，季增3.3個百分點，年增4.7個百分點；稅後純益1.02億元，季增18.6%，年增2.8%，每股純益1.29元。

訊連第1季三大產品線營收均持續成長，包括Create B2C、新事業兩大產品線占比持續增加、已達到78.9%。