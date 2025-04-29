力成首季每股純益1.58元寫2年來新低 但估營運可脫離谷底

封測大廠力成 (6239今 (29) 日召開法說會，公布第1季稅後純益11.75億元，季減 22.9%、年減 32.4%，每股稅後純益 1.58 元，為兩年來低點，主因整體 NAND Flash 與 SSD 需求減少，但符合公司預期。公司展望本季及第3季營運可望由谷底攀升呈現逐季走升，第4季須觀察關稅影響終端需求變化，目前仍難料。

力成第1季合併營收154.94億元，季減9.4%、年減15.47%；毛利率 17.1%，季減1.2個百分點、年減0.4個百分點；營益率10%，季減1.7個百分點、年減1.2個百分點；稅後純益11.75 億元，季減22.9%、年減 32.4%，每股稅後純益1.58 元。

力成執行長謝永達表示，第1季為產業淡季、工作天數減少與 NAND Flash 業者相繼減產，整體需求下降，符合公司當初預期。公司邏輯產品去年第1季營收比重 37%，今年第季已提升至 47%，反映公司將持續在邏輯領域與先進封測領域努力效益顯現。

謝永達指出，因DRAM需求持續疲軟，NAND型快閃記憶體、企業用固態硬碟需求也減少，影響第1季營運，不過，第1季應為力成營運低點，第2季應會比第1季成長，第3季又優於第二季，其中，預估DRAM將季增近兩成；第4季須觀察關稅、通膨等變化，終端需求還不明確。

謝永達表示，將持續關注美國實施「對等關稅」措施及對半導體產業影響，關稅將為中長期市況帶來不確定性，尤其通膨恐對終端需求會有影響。力成將在先進封測製程技術精進，有助與AI相關客戶的合作。