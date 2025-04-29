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盛群：第2季營收可望優於第1季 安防和健康量測看增

中央社／ 新竹29日電

微控制器（MCU）廠盛群今天表示，安防MCU客戶搶在美國關稅90天寬限期拉貨，預期第2季出貨量可望較第1季增加，此外，健康量測MCU第2季出貨量應可回升，整體第2季業績將優於第1季。

盛群下午舉行線上法人說明會，說明第1季營運結果。盛群指出，2024年第1季為近期營運谷底，第2季起逐步回升，2025年第1季營收新台幣7.61億元，季增10%，年增72%，並轉虧為盈，歸屬母公司淨利9049萬元，每股純益0.4元。

盛群表示，第1季MCU出貨數量較2024年第4季持平，約9555萬顆，因美國煙霧報警器客戶大量出貨，單價較高，是推升營收表現相對較佳的主因。

盛群統計，第1季包含煙霧報警器的安防MCU出貨量達1112萬顆，季增39%，年增246%。因客戶搶在美國關稅90天寬限期拉貨，預期第2季出貨量可望較第1季再增加。

健康量測產品方面，盛群指出，因部分型號產品備貨不及，第1季出貨量滑落至877萬顆，季減38%，年增20%，預期第2季出貨量可望回升。

盛群 貨量

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