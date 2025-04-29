旺宏董座吳敏求：本季延續全產品線回溫 力拚今年全年虧轉盈

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）今日舉行法說會，公布首季每股仍虧損元，不過虧損已收斂。主因主力產品編碼型快閃記憶體（NOR Flash）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）需求加溫。旺宏董事長吳敏求表示，儘管全球陷入關稅戰，總體變數讓需求端難預測，但旺宏從 客戶給的訂單研判，本季仍延續前一季，除唯謮記憶體（ROM）進入客戶新產品更迭，還需庫存調整外，其餘二大產品應用持續全面加溫。他強調，若今年第3季恢復產業旺季，旺宏全年營運樂觀以待，公司目標力拚今年由虧轉盈。

旺宏公布第1季合併營收61.37億元，季增4%，年增7%。受惠產能利用率提升，毛利率增至17.7%，季增4.6個百分點；稅後仍虧損8.73億元，每股虧損0.47元，比前一季每股虧損0.84元，明顯收斂。每股淨值23.69元。

吳敏求面對法人及股東提問旺宏截至目前仍處於虧損，他強調，旺宏去年營運面對全球不景氣及客戶產品進入尾聲，導致虧損全年虧損，不過從宏觀面看，旺宏堅持產品品質及擴大在車用、工控和醫療等領域布局，表現相對優於同業。

他強調，旺宏第1季雖然還是虧損，但從營收、毛利率、營業利益率各項指標看，都表現客戶端需求明顯回溫，營運已脫離谷底向上，因此公司今年目標除加速新產品如3D NOR Flash、3D NAND Flash上市外，最重要是加速庫存去化、強化庫存管理、提升產品良率等面向著手，不僅趁營運回溫拓展市場，更要力拚由虧轉盈。

吳敏求對第2季展望趨樂觀 ，預料NOR和NAND型Flash各領域應用都會有好表現；ROM主力客戶已在這個月開放全球玩家開始試用體驗，公司也要開始備貨，不過ROM今年應仍處於客戶新品出貨的成長期，估計要到第3年才會達到高峰；至於今年全年營運，還得看下半年及任天堂新產品銷售表現，不過他是樂觀看待。

旺宏今日股價以21元作收、小漲1元，外資買超3078張，投信賣超2000張，呈現土洋對作局面。