彩晶財報／今年首季 EPS -0.26元
彩晶（6116）董事會29日公布2025年第1季營運結果。第1季銷貨收入淨額29億元，較2024年第4季28.64億元增加1.3%。營業毛損為3.13億元，營業損失為6.8億元，本期淨損為7.3億元，基本每股虧損為0.26元。2025年第1季底每股淨值約為11.63元。第1季毛損率、營業損失率、營業損失+折舊攤銷率（EBITDA）及淨損率分別為-11%、-23%、2%及-25%。
彩晶表示，2025年第1季總出貨量較2024年第4季減少11.73%，約304 萬片(換算 19 吋約當量)，整體產品平均售價約為美金29元。在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為7,239萬片，大尺寸面板出貨量約為62萬片，Hannspree 自有品牌產品出貨量約為1萬台。
在產品組合方面，6 吋(含)以下手機面板產品占總銷售金額的29%，6.06吋~10.4吋中尺寸平板相關產品占總銷售額的56%，11吋以上大尺寸面板產品占15%。
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