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力成法說會／營運揮別首季谷底 第2、3季逐季向上

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

封測大廠力成（6239）29日召開法說，力成執行長謝永達表示，營運已揮別第1季谷底，第2季受惠高頻寬記憶體（HBM）產能外溢效應，DRAM需求非常正面、NAND需求也升溫，營運一定會比第1季好，營收甚至可望有高雙位數百分比的成長，第3季還會再優於第2季。

謝永達表示，第1季需求雖稍微放緩，但看好今年未來營運有不錯的發展，「並沒有很擔心」，第2季一定會較第1季明顯成長，今年資本支出預估維持150億元左右，將視關稅政策變化滾動調整。

對於關稅議題，謝永達說，美國關稅政策將為中長期市況帶來不確定性，但力成出貨涵蓋中國大陸、歐洲等地區，不單仰賴美國市場，對營運影響有限。

各產品線方面，謝永達指出，DRAM預期第2季起將逐季成長，主要客戶庫存調整已近尾聲，外溢效應顯現，對長期營收會有很穩定的貢獻，AI應用新品也持續驅動PC、行動裝置及汽車市場需求。

NAND方面，謝永達表示，第2季封測訂單升溫，SSD也因資料中心需求攀升，產能達滿載水準，預期第3季將持續受惠PC與手機換機潮，需求向上。

邏輯晶片方面，謝永達指出，功率模組與CIS-TSV均如期量產，持續開發先進封裝技術如2.5D及3D IC封裝，面板級扇出型封裝（FOPLP）技術也蓄勢待發，目前510x515毫米良率大幅超乎預期。

力成總經理呂肇祥則說，應用於高功率AI伺服器的功率模組已量產，最近有許多客戶洽談合作，已送樣至客戶端驗證，對AI中長期展望非常樂觀。

談及美國商務部工業安全局（BIS）白名單政策，謝永達透露，白名單推動新業務成長，為力成帶來非常多生意機會，但並非來者不拒，已謹慎挑選10多家客戶，預計第2季開始有些貢獻，第3季會全面量產。

力成旗下日本Tera Probe及台灣晶兆成兩家晶圓測試廠，也大啖伺服器與AI訂單。謝永達表示，伺服器、機器學習AI晶片和車用需求強勁，業績走揚，消費型記憶體與邏輯晶片訂單持穩。

至於力成旗下超豐（2441），謝永達表示，AI相關產品已放量，覆晶封裝產能滿載，客戶要求的產能甚至較現有產能倍增，加上受惠歐美客戶強化多元化供應鏈，持續有轉單效應，但因受關稅不確定性影響，客戶急單顯著上升，預期6月後備貨態度將較保守。

力成昨天並公布第1季財報，毛利率17.1%，季減1.2個百分點，年減0.4個百分點；營益率10%，季減1.7個百分點，年減1.2個百分點；稅後純益11.75億元，季減22.9%，年減32.4%，探近八季低點，每股純益1.58元。

力成財務長沈俊宏指出，第1季受到工作天數減少，加上淡季因素影響，NAND與DRAM需求降溫，加上業外匯兌收益不如前一季，使整體獲利減少，但整體符合原先預期。

AI 力成 關稅

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